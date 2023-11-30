190 دولة تشاهد “رالي داكار السعودية”

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تستضيف المملكة النسخة 46 لرالي داكار السعودية، للعام الخامس على التوالي، خلال الفترة من 5 وحتى 19 يناير 2024، في مسار جديد كلياً.

ويمتد السباق على مدار 13 مرحلة، ولمسافة أكثر من 7900 كم في مختلف أنحاء المملكة، وسيمر المسار هذا العام بالعلا، والحناكية والدوادمي والسلامية والهفوف وشبيطة والرياض وحائل ثم العلا ويختتم في ينبع.

وكشفت 70 قناة وشبكة تلفزيونية عالمية نقل منافسات الرالي وتخصيص برامج للحديث يومياً عن مجريات الرالي وأبرز اللحظات ونتائج المرحلة لتنقلها إلى 190 دولة في مختلف قارات العالم.

ومنها قنوات يورو سبورت، وسكاي سبورت، و”زد دي إف”، و”إن بي سي سبورتس”، وفوكس سبورتس، و”إي إس بي إن لاتين” وذلك للوصول إلى جماهير وعشاق رالي داكار السعودية في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وستغطي العديد من وكالات الأخبار العالمية فعاليات الرالي يومياً ومباشرة من البيفواك، مثل وكالة الأنباء الفرنسية، ورويترز و”إس إن تي في” ويورو فيجين سبورتس نيوز”.