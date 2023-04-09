190 موقعاً أثرياً جديداً في سجل الآثار.. وعسير تتصدر القائمة

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أعلنت هيئة التراث اليوم, اعتماد تسجيل وتوثيق 190 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار؛ ليصبح عدد المواقع المسجلة في السجل الوطني للأثار 8788 موقعاً أثرياً في مختلف المناطق، تُمثل في مجملها إرثاً وطنياً يعكس الثراء التاريخي للمملكة.

وحظيت منطقة عسير بالنصيب الأكبر من هذه المواقع بواقع 35 موقعاً، وتلتها منطقة الجوف بـ32 موقعاً ثم منطقة تبوك بواقع 31 موقعاً وتلتها منطقة حائل ب 23 موقعًا ومنطقة القصيم ب 22 موقعًا ثم منطقة الشرقية ب 20 موقعًا ومنطقة جازان ب 11 موقعاً بالإضافة إلى منطقة مكة المكرمة ب 10 مواقع و 5 مواقع في منطقة الباحة وأخيراً موقع واحد في منطقة المدينة المنورة.

ويأتي تسجيل هذه المواقع استناداً إلى نظام الآثار والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 9 / 1/ 1436هـ، وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة المتضمن تفويض الرئيس التنفيذي للهيئة بالموافقة على تسجيل المواقع الأثرية والتراثية في سجل الآثار الوطني.

ويأتي ذلك في إطار جهود هيئة التراث في اكتشاف المواقع الأثرية والتاريخية بالمملكة، وتسجيلها بشكلٍ رسمي في السجل الوطني للآثار، ومن ثم إسقاطها على خرائط رقمية تُمكّن من سهولة إدارتها وحمايتها والمحافظة عليها، وبناء قاعدة بيانات مكانية للمواقع الأثرية المسجلة، وحفظ وتوثيق الأعمال التي تجري عليها، وأرشفة وثائق وصور مواقع التراث بالمملكة.

ودعت هيئة التراث المواطنين والمهتمين إلى الإبلاغ عن المواقع الأثرية المكتشفة لتتمكن الهيئة من الوصول إليها ومن ثم تسجيلها، من خلال منصة بلاغ https://contactcenter.moc.gov.sa

وحساب الهيئة الرسمي عبر منصة تويتر وفروع الهيئة على مستوى مناطق المملكة،منوهاً بوعي المواطن ودوره بوصفه شريك أساسي في المحافظة على تراث وطنه وتنميته.