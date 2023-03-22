190 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 190 وظيفة بعدة مدن بالمملكة (ثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
– رئيس قسم إدارة المشاريع المؤسسي.
– رئيس قسم إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي.
– مهندس تكييف وتبريد.
– محاسب (الإدارة المالية).
– ميكانيكي مضخات.
– مراقب أنظمة كهربائية أول.
– مصور موجات فوق الصوتية.
– مشغل هاتف.
– مشرف النظام الآلي للمباني والصيانة الدورية.
– فني تجبير بالجبس.
– مشغل أجهزة التحكم بالمبنى.
– مبرمج بيانات.
– مشغل أول أجهزة التحكم بالمباني.
– فني إلكتروني.
– كهربائي – تيار عالٍ.
– كهربائي- جهد منخفض.
– مشغل أول محطة توليد.
– مراقب وحدة تكييف.
– ميكانيكي تكييف هواء.
– إطفائي (ثانوية فأعلى).
.. وأخرى.
أماكن العمل:
– الظهران.
– الدمام.
– خميس مشيط.
– نجران.
– الخرج.
– المدينة المنورة.
– الرياض.
– الجبيل.
– جازان.
– حفر الباطن.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/29هـ الموافق 2023/03/21م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا