بـ 2 مئوية.. طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

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كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ34 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة 2 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 34 مئوية، وجدة 32 مئوية، وجازان والقنفذة 31 مئوية، وينبع 30 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة 2 مئوية، تليها عرعر وسكاكا ورفحاء والقريات 3 مئوية، وحفر الباطن 4 مئوية، وكل من تبوك وحائل والصمان والتنهات 6 مئوية.