بـ 2 مئوية.. طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ34 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة 2 مئوية.