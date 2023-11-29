2 مليون عملية نقاط بيع تحقق 154 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2023

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حققت نقاط البيع في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث لعام 2023م، 154,492,072 ريالاً، من خلال 16 قطاعاً رئيسياً، نفذت عبر 2,318,368 عملية، من خلال 1,691,163 جهازاً.

وتصدر “قطاع أخرى” قيمة المبيعات في نقاط البيع بنسبة بلغت 22.7% من الإجمالي، ومن ثم قطاع “المشروبات والأطعمة” بنسبة 15.4% من الإجمالي، تلاه قطاع “المطاعم والمقاهي” بنسبة 14.6% من الإجمالي، وحل بعده قطاع “خدمات وسلع متنوعة”؛ الذي يشمل على (قطاع العناية والمستلزمات الشخصية، والصيانة والنظافة، وغيرها) بنسبة 11% من الإجمالي، ثم قطاع “الصحة” بنسبة 6.5% من الإجمالي، وتليه قطاع “المواصلات” بنسبة 6% من الإجمالي، وبعده قطاع “الملابس والأحذية” بنسبة تقدر بــ 5.9% من الإجمالي.

وكان قطاع “الاتصالات” الأقل استحواذاً من بين القطاعات حيث بلغت نسبة مبيعاته 0.8% من الإجمالي في الربع الثالث.