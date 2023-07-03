2.8 مليون اتصال بـ “طوارئ 911” في شهر

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أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية تلقيه أكثر من 2.8 مليون اتصال عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية خلال شهر يونيو المنصرم.

يأتي ذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (1.128.016) مكالمة، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (1.180.670) مكالمة، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (513.596) مكالمة، بإجمالي (2.822.282) مكالمة في عموم المناطق.