20 جهة حكومية تشارك في مدينة الحجاج بالقصيم

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تشارك أكثر من 20 جهة حكومية في مدينة حجاج البر الواقعة على طريق القصيم- الرياض السريع ،لاستقبال الحجاج المارين بالمنطقة في طريقهم إلى الديار المقدسة.

حيث أكملت الجهات الحكومية جاهزيتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن ، وهيأت عدد من البرامج والخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية والتوعوية بالإضافة إلى الخدمات الوقائية والأمنية على مدار الـ24 ساعة.

وتتسابق هذه الجهات بتقديم خدماتها للحجاج المارين بالمنطقة وفقا لمهامها تماشياً مع توجيهات أمير منطقة القصيم وتوجيهات قيادة المملكة العربية السعودية والتي تهدف لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، كما حظيت مدينة حجاج البر بالقصيم خلال السنوات الماضية بتقديم الخدمات الراقية والمجانية لضيوف الرحمن.