200 طالب وطالبة يشاركون في التصفيات النهائية للأولمبياد العالمي لـ”الروبوت” WRO لعام 2022

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شاركت وزارة التعليم في تصفيات أولمبياد “الروبوت” العالمي WRO لموسم 2022م، الذي نظَّمه الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والروبوت؛ بمشاركة 90 مدرباً ومدربةً، وأكثر من 200 طالب وطالبة يمثلون 18 إدارة تعليم في المناطق والمحافظات؛ لتمثيل المملكة في بطولة العالم التي ستُقام قريباً في ألمانيا، بمشاركة أكثر من 90 دولة.

وتسعى الوزارة – من خلال المشاركة في التصفيات التي تُقام تحت عنوان: “روبوتي صديقي” على مدى ثلاثة أيام في واحة الملك سلمان للعلوم بالرياض- إلى إظهار إبداعات الطلبة ومهاراتهم في حل المشكلات للفئة من 9 إلى 19 سنة، وذلك عن طريق تحديات “الروبوت” والذكاء الاصطناعي بمنهجية STEM، وتعزيز ثقافة الرياضات اللاسلكية في المجتمع التعليمي، إضافةً إلى مواكبة التطورات بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء جيل منافس عالمياً.

وتهدف وزارة التعليم إلى تطوير مهارات الطلاب والطالبات من خلال المشاركة وتمثيل المملكة عالمياً في خمس فئات،هي: مبدعو المستقبل لبناء حلول “روبوتية” ذكية، ومهام “الروبوت” لتصميم وبرمجة “الروبوتات” بخوارزمية لحل جميع احتمالات التوزيع العشوائي للمهام، وكذلك رياضة “الروبوت” للمنافسة بين الفرق في لعبة التنس، وفئة مهندسي المستقبل التي تجمع بين التصميم الهندسي ومهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي لبناء نموذج سيارة ذاتية القيادة، إلى جانب تحديات “الروبوت” الافتراضي التي تهدف لتطوير المهارات التقنية للطلبة عن طريق برمجة “الروبوت”.