200 مستفيد يوقعون عقود توظيف خلال تدشين مبادرة “تضمين” ببر الشرقية

المناطق_واس

دشنت جمعية البر بالمنطقة الشرقية أمس، بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة، مبادرة “تضمين”، وقع خلالها 200 مستفيد من أبناء وفتيات الأسر المستفيدة من الجمعية عقوداً وظيفية مدعومة بالتدريب والتأهيل، وذلك بمقر الجمعية الرئيس بالدمام.

وتهدف المبادرة إلى تأهيل وتدريب أبناء الأسر الأشد حاجة المستفيدة من خدمات جمعية البر بالشرقية تدريباً مُبتدئاً بالتوظيف في الأكاديميات المهنية المختلفة والمتخصصة ومنحهم درجة الدبلوم، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتأمين جودة الحياة للأسر المستفيدة، وتمثل تكاملاً بين عدة جهات تمثل تكاتف المجتمع بقطاعاته الحكومية وغير الربحية والخاصة من أجل خدمة الأسر المستفيدة.

وتسعى الجمعية عبر هذه البرامج التنموية إلى تحقيق الاكتفاء لهذه الأسر عبر توظيفهم وإدخالهم ضمن دائرة الإنتاج والعمل، كما ستطلق قريباً برنامجاً لتأهيل المستفيدين في مجال الطيران عبر تدريبهم على الطيران المدني من خلال أكاديميات الطيران المختلفة.