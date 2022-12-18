200 مليون يورو قرض ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي للأردن

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وقعت الحكومة الأردنية اليوم مع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية قرض ميسر بقيمة 200 مليون يورو، للمساهمة في تمويل مشروع تحلية ونقل المياه من مدينة العقبة إلى العاصمة الأردنية عمان.

وقع الاتفاقية عن الحكومة الأردنية وزيرا التخطيط زينة طوقان والمياه والري محمد النجار، وعن بنك الاستثمار الأوروبي نائب رئيس البنك جيلزومينا فيجليوتي.

وقالت وزارة التخطيط الأردنية، إن هذا التمويل سيسهم في تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى زيادة إمدادات المياه عبر توفير ما يصل إلى 300 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا بعد عمليات التحلية ونقلها من مدينة العقبة إلى العاصمة عمّان وبقية المحافظات الأردنية.