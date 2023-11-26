“2000 %” ارتفاعاً بوظائف “الذكاء”

المناطق_متابعات

وجدت دراسة حديثة، أن الوظائف التي تشير إلى مهارات الذكاء الاصطناعي التوليدية ارتفعت حول العالم بنسبة 2000% منذ شهر مارس الماضي.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها شركة “راند ستاد” الهولندية للتوظيف، أن الشركات الناشئة بشكل خاص فضّلت تعيين مسؤول رئيسي للذكاء الاصطناعي (CAIO) حتى ينتقي بنفسه الأكفاء من خبراء تقنيات نماذج اللغة الكبيرة والتعلم الآلي لمراقبة وتطوير الروبوتات والنماذج التي تعتمد عيها الشركة في شتى المجالات.

فيما رأت شركات أخرى أن تعيين مسؤول الذكاء الاصطناعي الجزئي أفضل وأقل تكلفة؛ فالقيادة الجزئية هي اتجاه حديث للقوى العاملة عبر مديرين تنفيذيين يتمتعون بخبرة كبيرة في المجال، لجذب المواهب للشركات سريعة النمو التي تحتاج إلى مهاراتهم المحددة.