2000 قتيل واختفاء أحياء.. العاصفة دانيال تدمر درنة الليبية

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تواصل العاصفة دانيال آثارها المدمرة فى مدينة درنة الليبية، حيث أسفرت عن سقوط قتلى ومفقودين رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أكد تسجيل أكثر من 2000 قتيل فى مدينة درنة شرقى البلاد وأشار إلى أن أحياء كاملة تضم آلاف المواطنين اختفت داخل البحر.

فيما كشف نائب عميد بلدية درنة الليبية أن المدينة تعانى من انهيار شبه كامل فى الجسور والطرق الرئيسية وطالب بضرورة التدخل الدولى العاجل لإنقاذ المدينة التى تعانى من انهيار.

وأشار إلى سقوط أكثر من 7 عمارات يصل عدد طوابق بعضها إلى 14 طابقًا وهو ما ينذر بكارثة إنسانية فى المدينة وبالإضافة إلى تسجيل غرق عشرات المواطنين فى مياه البحر نتيجة العاصفة دانيال.

وأكد أن الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تسعى لدخول المدينة للوقوف على عمليات الإنقاذ إلا أن انهيار الجسور والطرق يصعب هذه المهمة وأشار إلى أن الجهود المحلية فى ظل الإمكانيات المحدودة لن تنجح فى التعامل مع الكارثة التى تعيشها درنة.

فيما أشار مصدر عسكرى ليبى إلى استشهاد 5 جنود وفقدان الاتصال بـ7 آخرين من جنود الجيش الوطنى الليبى بسبب العاصفة وأكد المصدر صعوبة حصر عدد الضحايا فى المدينة نتيجة انقطاع الاتصالات والكهرباء فى المدينة التى تحتاج لدعم عاجل لتجاوز هذه المحنة.