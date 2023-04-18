21 قتيلًا إثر حريق مستشفى في الصين

المناطق_متابعات

لقي 21 شخصًا حتفهم، بعد اندلاع حريق في الجناح الشرقي لمستشفى بالعاصمة الصينية بكين، حسبما ذكرت صحيفة “بكين ديلي”، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الصحيفة أن الحريق نشب في حوالي الساعة 12:57 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (0457 بتوقيت جرينتش) وجرى إخماده في حوالي الساعة 13:33 مساء بعد ما هرع فريق الطوارئ إلى مكان الحادث في مستشفى تشانغ فنغ في بكين.

وأجلت السلطات 71 شخصا في المجمل بعد أعمال الإنقاذ. وبحلول الساعة السادسة مساء (1000 بتوقيت جرينتش)، كان 21 شخصا قد فارقوا الحياة بعد نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.