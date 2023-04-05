22 حلقة من “إضاءات رمضانية” الموسم الـ3 بجامعة “المؤسس”خلال شهر رمضان

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أطلقت جامعة الملك عبد العزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب خلال شهر رمضان حلقات “إضاءات رمضانية” الثقافية في موسمها الثالث؛ والتي شملت 22 حلقة متنوعة الموضوعات الدينية والصحية والتوعوية؛ بمشاركة نخبة من هيئة أعضاء التدريس، وتعرض على منصاتها الاجتماعية.

وتستهدف الحلقات الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة وتركز على القيم والمعاني الساميَة في حياة الفرد والمجتمع، خلال شهر رمضان في شتى المجالات مثل الصبر وحسن الخلق والتوكل وضبط النفس والتحكم بالرغبات، والسلوك الإيجابي كما شملت الحلقات على نصائح طبية ومهنية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مهند بن غازي عابد أن حلقات “إضاءات رمضانية” حيث تم إنتاج 22 حلقة قصيرة؛ تهدف إلى تقديم معلومات ومواضيع مفيدة مختصرة في شتى المجالات وبمشاركة نخبة من المختصين من الجامعة، وربطت الحلقات بالقيم والمعاني السامية لشهر رمضان المبارك.

وبين أن هذه الجهود هي جزء من أهداف وخطط عمادة شؤون الطلاب في مجال التوعية والتوجيه وتثقيف الطلاب والاستفادة من خبرات وقدرات هيئة أعضاء التدريس حيث يتم خلال العام عقد العديد من المحاضرات والدورات وورش العمل التي تصب في مصلحة الطالب وتنمي مهاراته وتصقل إمكاناته الفكرية وقدم شكره الجزيل لفريق عمل “إضاءات رمضانية”.

وشارك الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور موفق بن عبدالله كدسة في “إضاءات رمضانية” بمواضيع متنوعة منها الصبر وعلاقته بالصيام، حسن الخلق، وزيادة الإيمان وعلاقته بالصيام في استقبال العشر الأواخر في وداع رمضان.

واستخلص أستاذ الاتصال الثقافي ومستشار ثقافة بيئة العمل الدكتور أنمار بن حامد مطاوع معاني وقيم سامية لشهر رمضان من خلال مواضيع متنوعة وجاءت عناوين الحلقات على النحو التالي إضاءة للوالدين، وإضاءة للباحث عن العمل، وإضاءة لكل رائد أعمال، وإضاءة لزميلي الموظف.

وسلط استشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالمعين بن عيد الأغا؛ الضوء على الصوم وداء السكري الصيام الآمن لمرضى السكري مخاطر الصيام على مرضى السكري ما يجب على مرضى السكري خلال الصيام.

وتطرق أستاذ أصول الفقه بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مشهور بن حاتم الحارثي للفوائد التي يجنيها قارئ القرآن الكريم ومنها الحسنات والعلم والعمل والشفاء.

وعرج استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور صلحي بن علي الفقيه على السلوك الإيجابي للصيام، والتربية النفسية في رمضان والتأثيرات النفسية للصوم.