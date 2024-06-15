220 فتاة كشفية يسهمن مع قوة أمن الحرم المكي في إدارة الحشود

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تواصل نحو 220 من فتيات جمعية الكشافة العربية السعودية أعمالهن التطوعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام في المشاركة مع قوة أمن الحرم المكي في مهمة إدارة الحشود، من خلال ما يقدمنه من خدمة إنسانية بالمسجد الحرام بتنظيم الطائفين، وتوجيههم إلى أماكن الصلاة، التي تتركز في المصليات النسائية من أجل الدخول إليها والخروج منها بسلاسة، وكذا إرشاد التائهين، ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت قائدة معسكر فتيات الكشافة القائدة غادة بنت عبدالله المطيلق، أن شغف فتيات الكشافة السعودية، وحب عمل الخير ، وخدمة الآخرين مكنوا الفتيات من التميز في تلك المهمة فضلاً عن خبرات الجمعية في عملية إدارة الحشود التي تمتد لسنوات طويلة مكنت منسوبيها من الحصول على خبرات مميزة يتم تطويرها كل عام عبر مراحل زمانية ومكانية وتقنية.