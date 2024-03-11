227 مليون ريال أرباح “الغاز” في 2023 بارتفاع 6%

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية تحقيق أرباح بـ 227 مليون ريال خلال 2023 مقابل أرباح 214 مليون ريال عن العام المالي من 2022 بارتفاع 6%.
يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي الى ارتفاع مجمل الربح بـ 26.2 مليون ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات وارتفاع إيرادات الاستثمارات والتمويل ب 17.9 مليون ريال.
و ارتفاع الحصة في نتائج أعمال الشركات الزميلة بـ 5.1 مليون ريال و انخفاض تكاليف التمويل بـ 2.3 مليون ريال بالرغم من ارتفاع المصاريف التشغيلية ب 6.5 مليون ريال وانخفاض الإيرادات الأخرى ب 31.8 مليون ريال.
|بند
|السنة الحالية
|السنة الماضية
|التغير%
|المبيعات/الايرادات
|2,458
|2,080.2
|18.16
|إجمالي الربح (الخسارة)
|304.8
|278.6
|9.4
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|127.7
|108
|18.24
|صافي الربح (الخسارة)
|227.3
|214.1
|6.17
|اجمالي الدخل الشامل
|260.7
|193.8
|34.52
|إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|1,845.7
|1,735
|6.38
|ربحية (خسارة) السهم
|3.03
|2.85
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
كما أعلنت الشركة عن موافقة مجلس الادارة في اجتماعه على بدء شركاتها التابعة ممارسة الأنشطة بعد حصولها على ترخيص من وزارة الطاقة وفقاً لما يلي:
شركة خزين – نشاط تخزين وتعبئة الغاز.
شركة تزويد – نشاط بيع الغاز بالجملة.
شركة جال – نشاط نقل السوائل والغازات السائلة.