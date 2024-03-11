227 مليون ريال أرباح “الغاز” في 2023 بارتفاع 6%

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية تحقيق أرباح بـ 227 مليون ريال خلال 2023 مقابل أرباح 214 مليون ريال عن العام المالي من 2022 بارتفاع 6%.

يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي الى ارتفاع مجمل الربح بـ 26.2 مليون ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات وارتفاع إيرادات الاستثمارات والتمويل ب 17.9 مليون ريال.

و ارتفاع الحصة في نتائج أعمال الشركات الزميلة بـ 5.1 مليون ريال و انخفاض تكاليف التمويل بـ 2.3 مليون ريال بالرغم من ارتفاع المصاريف التشغيلية ب 6.5 مليون ريال وانخفاض الإيرادات الأخرى ب 31.8 مليون ريال.

بند السنة الحالية السنة الماضية التغير% المبيعات/الايرادات 2,458 2,080.2 18.16 إجمالي الربح (الخسارة) 304.8 278.6 9.4 الربح (الخسارة) التشغيلي 127.7 108 18.24 صافي الربح (الخسارة) 227.3 214.1 6.17 اجمالي الدخل الشامل 260.7 193.8 34.52 إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 1,845.7 1,735 6.38 ربحية (خسارة) السهم 3.03 2.85 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال

كما أعلنت الشركة عن موافقة مجلس الادارة في اجتماعه على بدء شركاتها التابعة ممارسة الأنشطة بعد حصولها على ترخيص من وزارة الطاقة وفقاً لما يلي:

شركة خزين – نشاط تخزين وتعبئة الغاز.

شركة تزويد – نشاط بيع الغاز بالجملة.

شركة جال – نشاط نقل السوائل والغازات السائلة.