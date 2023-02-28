228 مستفيدًا من العيادات الطبية المتنقلة بالقصيم الأسبوع الماضي

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بين تجمع القصيم الصحي عدد المستفيدين من خدمات العيادات الطبية المتنقلة في القرى والهجر التابعة لمراكز الصالحية بمحافظة المذنب، والغيدانية بمحافظة الرس، والقليّب بمحافظة عقلة الصقور خلال الأسبوع الماضي من شهر فبراير الجاري 2023م الذي بلغ 228 مستفيدًا، بمشاركة ثلاثة فرق لتقديم الخدمات العلاجية والاستشارية للمستفيدين في جميع المحافظات والمراكز الطرفية المستهدفة.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن عدد مراجعي طب الأسرة بلغ 184 مراجعًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من عيادة الأسنان 21 مستفيدًا، في حين قدمت عيادة الأمراض المزمنة خدماتها لعدد 17 مراجعًا، مضيفًا بأنه تم إحالة ستة مراجعين إلى المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات لإجراء المزيد من الفحوصات وتلقي العلاج اللازم.

يشار إلى أن العيادات الطبية المتنقلة تشمل مجموعة من العربات الكبيرة والمتوسطة الحجم، وتضم عيادات طب الأسرة، ورعاية الأمومة، والطفل السليم، والتطعيمات ومكافحة الأمراض المعدية، وطب الأسنان، إضافة إلى خدمات المختبر، والأشعة، والتوعية الصحية.