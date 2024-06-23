2322 حاجاً وحاجة من ضيوف خادم الحرمين يغادرون المملكة بعد أداء مناسك الحج وزيارة المدينة المنورة

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غادر اليوم (2322) حاجاً وحاجة من ضيوف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة يمثلون البرنامج العام وحجاج فلسطين والسياميين، الذي تُشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى بلادهم بعد أن أدوا مناسك الحج بيسر وطمأنينة، وزاروا المسجد النبوي الشريف وتشرفوا بالسلام على رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، ووفق منظومة من الخدمات النوعية.

وتم مغادرة الضيوف بعد إنهاء إجراءاتهم كافة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عائدين إلى أوطانهم، عقب رحلة حج ناجحة وميسرة تخللها عقد برامج حافلة بالفعاليات الثقافية والعلمية والزيارات لعدد من المعالم الحضارية بالمدينتين المقدستين.

وأعرب الضيوف عن شكرهم لقيادة المملكة بعد أن مكّنتهم بعد الله تعالى من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، منوهين بما شاهدوه ولمسوه منذ وصولهم لأداء حجهم من كرم وخدمات ومشاريع عملاقة بالحرمين الشريفين، مقدمين شكرهم لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ولكل من أسهم وشارك في هذا البرنامج العالمي النوعي.