234 دقيقة تفصل رونالدو عن هدفه الأول مع النصر

أمضى البرتغالي كريستيانو رونالدو 234 دقيقة، وهو متوسط ​​عدد الدقائق التي احتاجها لتسجيل هدفه الأول بقميص فريقه الجديد.

ومن المنتظر أن ينضم رونالدو إلى فريق النصر مساء الأحد حيث يستضيف فريق الاتفاق على ملعب “مارسول بارك” وذلك ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين.

وانتظر رونالدو 206 دقيقة ليسجل هدفه الأول مع سبورتنج لشبونة في جميع المســـابقات منذ أن سجل أمام موريلينز في الجولة السادسة من الدوري البرتغالي موسم 2002-2003 بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل رونالدو، الذي قضى أطول فترة مع أي ناد، هدفه الأول بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد أن لعب 566 دقيقة في جميع المسابقات بعد أن سجل بورتسموث من ركلة حرة وساعده بثلاثة أهداف في موسم 2003-2004.

وفي فترته الثانية مع الفريق ، جاء هدفه الأول بعد 45 دقيقة ، عندما لعب مع نيوكاسل فقط ومرة ​​أخرى في الفوز 4-1 على مانشستر في الجولة الرابعة من الدوري، ودخــــل “الماغبايز” موســـم

2021-2022.

وسكن شباك ديبورتيفو لاكرونيا الهدف الأسرع لرونالدو في مسيرته مع أنديته الجديدة، حينما سجل من علامة الــــجزاء بعد مرور 35 دقيقة في افـــتتاحية موسم 2009-2010 من الليجا الإسبانية، في المباراة التي حسمها ريال مدريد على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومع يوفنتوس، سجل رونالدو هدفين في شباك ساسوولو جاء أولهما بعد لعبه لـ320 دقيقة مع الفريق، في انتصار “البيانكونيري” بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الرابعة من نســـــخة 2018-2019 للدوري الإيطالي.

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