24 وظيفة شاغرة في جامعة بيشة

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أعلنت جامعة بيشة، عن توفر 24 وظيفة لشغلها بنظام التعاقد لكلا الجنسين، داعية الراغبين إلى التقدم ابتداءً من الاثنين 23 شعبان الجاري وحتى الأحد 29 من نفس الشهر.

وتشمل قائمة الوظائف المطلوبة، فني مختبر علمي ممارس، فني مختبر علمي، مهندس كيميائي مساعد، مهندس مدني مساعد، مطور برامج مساعد، مصمم نظم مساعد، مهندس معماري مساعد، مهندس ميكانيكي مساعد، مهندس كهربائي مساعد، باحث أكاديمي مساعد، فني صيانة ميكانيكية ممارس ثاني، بالإضافة إلى أخصائي موازنة مالية مساعد، ومراجع داخلي مساعد.

ويمكن للإناث المنافسة على وظائف فني مختبر علمي ممارس، ومحضر مختبر علوم ممارس، ومطور برامج مساعد وباحث أكاديمي مساعد.

وأوضحت الجامعة أنه يشترط في المتقدم من الجنسين، أن يكون سعودي الجنسية وغير مرتبط بعمل حكومي، وحسن السيرة والسلوك وألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون مفصولًا من الخدمة بالدولة، ومعادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة. كما يشترط توفر اختبار القدرة المعرفية وإرفاق درجة الاختبار وتوفر اختبار اللغة الإنجليزية ” TOFEL-IELTS-STEP” للوظائف الهندسية والمختبرات والتقنية وإرفاق الدرجات، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، وأن يتم التقديم على وظيفة واحدة من خلال الرابط https://jobs.ub.edu.sa، مؤكدة ضرورة إرفاق جميع المستندات المطلوبة حتى لا يتم استبعاد الطلب.