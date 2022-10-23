24 وظيفة للجنسين عبر برنامج العمل عن بعد

أعلن برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 24 وظيفة (رجال / نساء) بنظام العمل (عن بُعد)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائية تسويق.

2- أخصائي إداري.

3- مندوب مبيعات (5 وظائف).

4- مدير مالي.

5- مساعد إداري (6 وظائف).

6- أخصائي إداري.

7- كاتب إداري.

8- مُصمم إعلان.

9- كاتب بيانات عملاء.

10- مُنسق منتجات.

11- موظف استقبال.

12- مندوب مشتريات (وظيفتان).

13- مراكز اتصال.

14- محصّل.

15- أخصائي تسويق.

16- مندوب مشتريات.

.. وأخرى.

تفاصيل أكثر حول العمل (عن بُعد):

هل يسجل العاملون عن بعد في نظام التأمينات الاجتماعية؟

– التسجيل في التأمينات شرط مسبق لأي عامل عن بعد، لذلك يجب أن يكون العامل عن بعد مسجلاً في التأمينات كعامل عن بعد بدوام كامل / جزئي قبل أن يتم تسجيله في بوابة العمل عن بعد.

ما هي شروط الالتحاق بالعمل عن بعد؟

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- العمر من 18 إلى 60 سنة

3- لا يتطلب شهادات عليا.

4- يشترط المعرفة أو الإلمام باستخدام الأجهزة التقنية.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج العمل عن بعد هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.

شرح خطوات التسجيل (PDF) تم رفع نسخة من الملف على قناة (أي وظيفة) الرسمية في (التليجرام):

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طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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