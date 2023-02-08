25 ألف حرف.. «تويتر» يصدم مستخدميه بميزة لا يريدها «البعض»

المناطق_متابعات

بدأت منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» اختبار التغريدات المطولة التي تصل حتى 25 ألف حرف، حيث حصل بعض المطورين على هذه الميزة لاختبارها.

ونشرت مطورة البرمجيات جين مانشون وونغ على حسابها في تويتر، تغريدة طويلة تصل إلى أكثر من 26 ألف حرف، قائلة: «هذه التغريدة تحتوي على 26927 حرفاً».

ولكن يبدو أن تجربة التغريدات المطولة لم تعجب مستخدمي تويتر، حيث علق العديد من متابعي جين مانشون وونغ بردود سلبية مستغربين كيف يمكنهم قراءة هذا الكم من الأحرف قائلين لها “لا نريد شكراً لك”.

وأتبعت مطورة البرمجيات الصينية تغريدتها بتغريدة أخرى نشرت خلالها جميع الرموز التعبيرية المتاحة على أجهزة أبل في تغريدة واحدة.

وتجربة التغريدات المطولة اختبرها أيضاً حساب آخر باسم Testanonytwit، منذ 19 يناير، حيث اختبر الوظيفة والقوائم والفقرات. وعرض في حسابه ميزة عرض المزيد «إظهار المزيد» للحد من عدد الأحرف على التطبيق.

وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قد قال في ديسمبر 2022 أنه سيقوم بتحديث منصة تويتر لعرض المشاركات التي تصل إلى 4000 حرف، والتي ستأخذ نفس «مساحة شاشة الجدول الزمني مثل التغريدات الأخرى، ولكنك ستتمكن من النقر للحصول على المزيد».

ويوم أمس الثلاثاء، نشر ماسك تغريدة قال فيها: «من الآن فصاعدا، سيقبل تويتر على نطاق واسع قيما مختلفة، بدلا من محاولة فرض قيمه المحددة على العالم».

وفي حال تم إقرار التغريدات المطولة، فإنها ستكون المرة الثانية التي يعمد فيها تويتر إلى إطالة التغريدات، الأولى كانت عام 2017 حيث تم زيادة الأحرف من 140 إلى 280 حرفاً، وكان الرقم 140 مرتبطا بطول الرسالة النصية.