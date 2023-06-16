25 مايو.. موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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حدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، 25 مايو العام المقبل موعدا لمواجهة نهائي كأس الاتحاد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن النهائي سيقام للعام الثالث على التوالي في يوم بعيد عن أيام مباريات الدوري الإنجليزي، كما أنه سيقام بعد ستة أيام من الجولة الأخيرة من موسم 2024-2023.

وسيستضيف ملعب «ويمبلي» بعد ذلك المباراة الفاصلة للصعود في «شامبيونشيب» بعد يوم من نهائي الكأس، وسيستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ذلك بأسبوع يوم الأول من يونيو.



وستقام المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات يوم السبت التالي 11 مايو أو يوم 12 مع إمكانية تأكيد الموعد في أقرب وقت.