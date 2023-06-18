25 مليون ريال مبيعات مزاد “جادة الإبل”

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بلغ إجمالي مبيعات مزاد جادة الإبل في منطقة تبوك حتى أمس (السبت)، أكثر من 25 مليون ريال، استقطب من خلالها ملاك الإبل أندر السلالات المعروفة التي تستهويهم.

ويضم المزاد أكثر من 500 مستثمرٍ ومربٍ للإبل بجميع الألوان من الفرديات، بعضها يعرض لأول مرة للبيع وجديدة على الساحة، إضافة إلى بعض السلالات القوية والقادرة على سد احتياجات المشاركين في مزايين المهرجان الذي يواصل هو الآخر أنشطته وبرامجه لليوم الرابع على التوالي.

وجاءت نتائج المزاد بحسب لجان التحكيم على النحو الذي يحقق العدالة في كل مرحلة من مراحل المنافسة، ففي شوطي دق بكار فردي الصفر، وفردي دق الشعل حصل المشارك مبارك بن فهيد العجمي بالفردية “ردة مسكتات الصفر” على المركز الأول، وأما في شوط فئة دق بكار الشعل خطف المشارك نايف بن سعود الحلين، المركز الأول بالفردية “غرنوقة قهارات”، بينما بسباق المنقيات فقد حصدت المنقية “سحلات” المركز الأول.