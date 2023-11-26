25 ميدالية حصيلة أخضر الدراجات في البطولة العربية للمضمار

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اختتم المنتخب السعودي للدراجات – أمس – مشاركته في منافسات البطولة العربية الـ 12 لدراجات المضمار “كبار – شباب – سيدات” التي استضافها مضمار القاهرة الدولي خلال الفترة من 23 – 25 نوفمبر الجاري، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبةً يمثلون 6 دول عربية.

ونجح المنتخب السعودي في حصد خمسة وعشرين ميدالية بواقع “5 ذهبية 8 فضية 12 برونزية”.

وجاءت ذهبية الأخضر للكبار، عن طريق اللاعبان “عزام عبدالمنعم” في سباقيّ الكيلو والسرعة الفردية، و”عبدالله العيسى” في سباق المطاردة الفردية، بينما جاءت الفضية عن طريق اللاعبين “عزام عبدالمنعم” في سباقيّ سكراتش والإقصاء، و”أمير السلطان” في سباقيّ الكيلو والسرعة الفردية، و”جهاد الحسن” في سباق الأومنيوم، و”فارس المضحي وسلمان آل سالم” في سباق الماديسون.

كما نال المنتخب السعودي الميدالية البرونزية عن طريق اللاعبين “محمد مجرشي” في سباقيّ سكراتش والإ قصاء، و”رضا المناسف” في سباق الكيرين، و”حسن الجمعة” في سباقيّ الأومنيوم والنقاط، و”الحر الخليف” في سباق المطاردة الفردية، بالاضافة إلى حصد شباب وكبار الأخضر – فئة الفرق – الميدالية الذهبية والبرونزية في سباق المطاردة الفرقية.

وحقق منتخب السيدات، الميدالية الفضية عن طريق اللاعبة “دانية سمباوة” في سباقيّ سكراتش والسرعة الفردية، والبرونزية عن طريق اللاعبة “دانية سمباوة” كذلك في سباقات ٥٠٠ متر والنقاط والمطاردة الفردية، بالإضافة إلى حصد سيدات الأخضر – فئة الفرق – البرونزية في سباق السرعة الفرقية.

وضمت قائمة الأخضر بقيادة المدربين سالم السالم ونور الهدى مغربي ، 19 لاعباً ولاعبة هم حسن الجمعة ، حسن البراهيم ، عزام العبدالمنعم ، سلمان ربح ، غسان ملباري ، رضا المناسف ، أمير السلطان ، صالح مويس ، الحر الخليف ، محمد مجرشي ، عبدالله العيسى ، فارس المضحي ، عبدالرحمن أزيبي ، سلمان آل سالم ، جهاد الحسن ، دانيه سمباوة ، فاطمة العيسى ، نوف الشمراني ، سدرة الشريف.