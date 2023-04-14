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250 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 14 أبريل 2023 - 3:52 مساءً

المناطق_متابعات

أدي نحو 250 ألف مصلٍ صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 250 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين، ومحاولته إعاقة وصولهم للمسجد الأقصى.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها على حاجز قلنديا العسكري أمام حركة المواطنين، ومنعت من هم دون سن الـــ55 عاما من العبور للرجال، إضافة لنصب حواجز حديدية عند باب العامود، ومعظم أبوب البلدة القديمة، في محاولة لإعاقة وصول المصلين للمسجد الأقصى.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 14 أبريل 2023 - 3:52 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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