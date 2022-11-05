250 متحدثاً دولياً ومحلياً في مؤتمر طب العيون السعودي 2022

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تنطلق فعاليات مؤتمر “طب العيون السعودي 2022” وأهمها “مؤتمر البحر الأحمر الدولي السادس لطب العيون” برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس الجمعية السعودية لطب العيون، خلال الفترة من 15 إلى 18 ربيع الآخر 1444، الموافق من 9 إلى 12 نوفمبر 2022 بجدة.

وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أنه تم اعتماد (25) ساعة تعليم طبي في المؤتمر الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب العيون، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومستشفى الحرس الوطني في جدة بالتعاون مع مستشفى العيون في جدة، ومستشفى القوات المسلحة في جدة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، وجامعة الملك عبدالعزيز.

كما سيرعى سمو الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز الاحتفال بجائزة “بصيرة” التي تقام مساء يوم الجمعة 17 ربيع الآخر الموافق 11 نوفمبر ضمن أعمال مؤتمر طب العيون.

وذكر رئيس لجنة الأنشطة والفعاليات بمؤسسة الأمير عبدالعزيز بن أحمد الإنسانية الدكتور سعود الجهني بأن المؤسسة هي الراعي الحصري لجائزة “بصيرة” لهذا العام، والتي تهدف إلى تكريم شخصيات متميزة تحدّت الإعاقة البصرية من المملكة ودول العالم العربي، ضمن أعمال مؤسسة سموه لخدمة ودعم مكافحة الإعاقة البصرية.

من جانبه، ذكر رئيس اللجنة العلمية ورئيس المجموعة السعودية للقرنية والماء الأبيض وعمليات تصحيح النظر الدكتور معن بن عبدالله البري، أن المؤتمر يُركز على الاستفادة من التخصصات الطبية التطبيقية في مجال طب العيون والبصريات، وعرض المستجدات البحثية، وإيجاد منصة مشتركة بين الجهات الصحية داخل المملكة وخارجها لتبادل الخبرات التي تستشرف مستقبل خدمات العيون، وذلك للسعي نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يخص هذا المجال الطبي الحيوي.

فيما حث رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور وسيم بن عبدالعزيز جميع المهتمين بتخصصات العيون على حضور المؤتمر، سواء أطباء العيون أو أخصائيي البصريات وفاحصي النظر، وممرضي وممرضات ومساعدي أطباء العيون، والعاملين الفنيين وأطباء المستقبل في ذات المجال، وكذلك المهنيين الصحيين العاملين في مجال رعاية العيون والوقاية من العمى.

وأكد أنه جرى تخصيص اليوم الأول من المؤتمر، للبرامج التدريبية التخصصية وورش العمل التي تناقش أحدث التطورات في هذا المجال، مبيناً أن الأيام الثلاثة المتبقية تشهد مشاركة 250 متحدثاً دولياً ومحلياً في 80 جلسة علمية تناقش أبرز المستجدات في علاج أمراض العيون والتعامل الطبي معها، موضحاً أن التسجيل ما زال مستمراً على الرابط أدناه: ‏https://rsos2022.eos-ksa.com.