250 موهوبًا وموهوبة في تعليم الشرقية يشاركون في برنامج “STEAM”

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يواصل برنامج ” STEAM “، الذي يعنى في إستراتيجيات التعلم الحديثة في مجالات العلوم, والرياضيات, والهندسة, والتقنية، أنشطته وبرامجه التعليمية بمشاركة 250 موهوبًا وموهوبة من المرحلة المتوسطة من تعليم الشرقية.

وأوضح المتحدث الرسمي في تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن الطلبة والطالبات الموهوبين سيتلقون من خلال برنامج (STEAM)، الذي أطلقته وزارة التعليم ويستمر إلى 22 من شهر ذي القعدة 1444هـ، 18

نموذجاً تعليمياً متفرداً مبنياً على إستراتيجيات التعلم الحديثة، مضيفاً أن البرنامج يهدف إلى رفع مهارات الموهوبون وإطلاق طاقاتهم وتحفيزهم على اكتشاف المزيد من مفاهيم العلوم والتقنية، مبيناً أن البرنامج يقام للطلاب بمقر مجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي، وللطالبات الموهوبات في مدرسة فيصل بن فهد بالدمام.