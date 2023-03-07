259 عملية جراحية نفذها مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام بالقصيم في 2022م

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نفّذ مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام بالقصيم خلال العام الميلادي الماضي 2022 العديد من المهام الطبية المنوطة به، وتنفيذ جملة من العمليات الجراحية للمرضى بمختلف أنواعها، حيث بلغ إجمالي عدد العمليات التي أجراها المركز العام المنصرم 259 عملية جراحية.

وأبان تجمع القصيم الصحي أن العمليات التي نفذها أطباء مركز الأمير فيصل بن بندر للأروام توزعت على عدد من التخصصات الطبية الجراحية، لتصل في مجموعها إلى ما يقارب 360 عملية، كان منها لجراحة الثدي النصيب الأكبر بعدد 136 عملية، تلتها عمليات جراحة الأورام النسائية والتي بلغ عددها 60 عملية جراحية.

وأشار التجمع إلى أن عدد عمليات الجراحة اللمفاوية التي أنجزها المركز في الفترة ذاتها بلغت 52 عملية، في حين كان عدد عمليات جراحة الرخوة 3 عمليات فقط، فيما تم تنفيذ 8 عمليات لجراحة الغدة الدرقية في مركز الأورام بالقصيم.