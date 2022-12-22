26 لاعباً في قائمة الأخضر بمعسكر جدة استعداداً لكأس آسيا للناشئين

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افتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا اليوم معسكره الإعدادي في مدينة جدة، المقام ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

واستدعى المدير الفني للمنتخب عبدالوهاب الحربي 26 لاعبًا للمعسكر، هم : محمود البريه، محمد المحمود، عبدالإله غسان، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، مهند الحارثي، حماد برناوي، علي عطية، رياض يامي، سعد المطيري، عبدالله البيشي، محمد عبدالله، فرحة الشمراني، جاذوب الظفيري، نواف الجدعاني، عمار اليهيبي، نواف الجناحي، فارس يوسف، قاسم سلطان، رامز العطار، جراح الظفيري، نواف البشري، طلال حاجي، محمد العيسى، أصيل عبدالله، سعد الراشد.

وانطلقت التدريبات مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين لياقية وتكتيكية.