26 مليون إعجاب لصورة رونالدو مع تيشيرت النصر على إنستغرام خلال 15 ساعة

أعلن مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر مساء امس الجمعة، التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة قوية ومدوية، بعد التعاقد مع أحد لاعبي كرة القدم في التاريخ.

وعقب إعلان نادي النصر عن إتمام صفقة انتقال رونالدو إلى صفوفه، لاقت الصور التي نشرها اللاعب على حساباته الرسمية وحساب النصر تفاعلا كبيرا من قبل الجماهير وحقق أرقاما قياسية في التفاعل.

كريستيانو رونالدو، نشر صورة له بتيشيرت نادي النصر على حسابه الرسمي على إنستجرام، حققت حتى الآن ما يقرب من 26 مليون إعجاب، وهو الرقم الذى تحقق فى 15 ساعة فقط، لتقفز الصورة وتدخل ضمن الصور الأكثر إعجابا فى قائمة إنستجرام لعام 2022، ويتحول رونالدو لأكثر شخصية موجودة ضمن قائمة أكثر صور تحقيقا للإعجاب عبر إنستجرام فى عام 2022.

وحسم نادي النصر التعاقد مع رونالدو بعد فسخ الأخير عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد بالتراضي، وإبرم العالمي الصفقة لمدة موسمين ونصف، وبقيمة تجاوزت الـ500 مليون يورو.

رونالدو ثاني لاعب متوج بالكرة الذهبية يلعب ضمن صفوف النصر