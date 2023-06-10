264 مطية تتأهل في سباق المفاريد

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تأهل 264 مطية من المرحلة الأولى لمنافسات سباق المفاريد 2023 الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن،وانطلق اليوم في ميادين الطائف وتبوك وحائل ونجران بمشاركة 3471 مطية.

وشهد ميدان الطائف إقامة 25 شوطاً تأهل من خلالها 75 مطية، فيما احتضن ميدان تبوك 23 شوطاً تأهل منه 69 مطية، وسجل ميدان نجران إقامة 20 شوطاً شهدت تأهل 60 مطية، وأقيم في ميدان حائل 20 شوطاً تأهل منها 60 مطية.

وكان الرباعي خلف الشمري وحامد البلوي وناجي العجمي وفهد الشمري،قد تصدروا قائمة المشاركين بأفضل توقيت، حيث حل في المركز الأول في ميدان الطائف خلف الشمري بالقعود “شامان” بزمن وصل إلى 2:08:99 دقيقة, وتصدر ميدان تبوك حامد البلوي عبر القعود “مهيض” بزمن وصل إلى 2:06:75 دقيقة، وتصدر ميدان نجران ناجي العجمي بالقعود “عز” بزمن وصل إلى 2:09:00 دقيقة، وتصدر ميدان حائل فهد الشمري عبر البكرة “المملكة” بزمن وصل إلى 2:05:66 دقيقة.