27 رصاصة تنهي حياة لاعب شهير بفرنسا

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تستمر الجرائم العنصرية في فرنسا، ولا تفرق بين المواطنين الفرنسيين من أصول عربية أو إفريقية، سواء أكانوا مسلمين، أو غيرهم.

ويستهدف متطرفون في فرنسا، المهاجرين من أصول إفريقية، وغيرها من الأعراق، ف جرائم تزايدت خلال الآونة الأخيرة، وكان آخرها مقتل 3 أكراد في إطلاق نار وسط باريس، على يد فرنسي عنصري.

لاعب سنغالي عمره 22 عاما

وأعلن نادي أوباني لكرة القدم، الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة بفرنسا، عن مقتل لاعبه عادل سانتانا ميندي، بالرصاص، قبل أيام.

وكتب نادي أوباني الفرنسي ومقره بلدة أوباغن قرب مارسيليا، إن اللاعب قتل في حادث مروع، وأضاف أن اللاعب الراحل “سيترك فراغا كبيرا وسيبقى إلى الأبد واحد منا”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

القتلة يفرون من موقع الجريمة

ووجدت الشرطة الفرنسية في المكان بقايا 27 طلقة نارية أطلقت على المجني عليه، وقالت إن القتلة فروا من المكان في سيارة من طراز “أودي”.

ولم يفصح النادي عن أية تفاصيل حول مقتل لاعبه، في حين ذكرت قناة “بي أف إم تي في” الفرنسية أن اللاعب البالغ من العمر (22 عاما) قتل بالرصاص في مارسيليا، ورغم محاولة رجال الإنقاذ إنعاشه إلا أنه توفي متأثرا بجروحه.