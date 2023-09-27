27 مخالفاً لـ “نظام البيئة”

المناطق-متابعات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 27 مخالفاً لنظام البيئة ارتكبوا عدة مخالفات منها الصيد دون ترخيص ونقل وبيع وتخزين حطب محلي بعدد من المناطق والمحميات الطبيعية.

وأطاحت القوات الخاصة للأمن البيئي، بـ 18 شخصاً قاموا بالصيد دون ترخيص في محميتي الأمير محمد بن سلمان الملكية والإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وكان بحوزتهم 3 بنادق نارية و3 بنادق هوائية و2000 ذخيرة و72 طيراً مصاداً.

كما ضُبط 9 مخالفين لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من 391 متراً مكعباً من الحطب المحلي في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير وطبقت الإجراءات النظامية بحق جميع المخالفين.

يذكر أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي هي غرامة مالية تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب من الحطب المحلي، بينما يعاقب من يستخدم الأسلحة النارية بغرامة قدرها 80 ألف ريال، فيما يعاقب من يقوم بالصيد دون ترخيص بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، فيما يغرم من يدخل المحميات دون تصريح بـ 5 آلاف ريال.