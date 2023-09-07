27 مرشحاً في برنامج “بارع” برعاية غرفة بيشة وجمعية رأفة

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عقد فريق برنامج بارع لتأهيل وتوظيف مستفيدي جمعية رأفة في محافظة بيشة لقاءً في قاعة الاجتماعات في غرفة بيشة بالمرشحين في البرنامج من مستفيدي جمعية رأفة لرعاية الأيتام بمحافظة بيشة والذي ضم عدداً من الأبناء والبنات والأمهات بعد تجاوزهم المقابلة الشخصية والبرنامج التدريبي ، حيث أعلن الفريق بأن عدد المرشحين بلغ 27 مرشحاً، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة غرفة بيشة “مسفر المساعد” وأمين عام الغرفة “محمد آل مشوط” ومدير البرامج بالجمعية “أمجد الغامدي” ورجل الأعمال “عبدالعزيز الشاعر”.

وتناول اللقاء عرضاً لأبرز المبادرات التي طرحها المرشحين في البرنامج.

وأكد المساعد بأنه تم توظيف 4 مرشحين في إحدى المؤسسات التجارية، وجاري التنسيق مع الشركات والمؤسسات التجارية لتوظيف باقي المرشحين والمرشحات .

وكانت ⁧غرفة بيشة‬⁩ قد أبرمت اتفاقية شراكة مع جمعية ⁧‫رأفة‬⁩ لرعاية الأيتام ببيشة في برنامج ( بارع) لتأهيل وتوظيف مستفيدي جمعية رأفة في محافظة بيشة تحت رعاية سعادة محافظ بيشة د. عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد. ‏