27 وظيفة شاغرة تعلنها أمانة منطقة الرياض

المناطق_الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن طرح 27 وظيفة، من المرتبة السادسة حتى السابعة، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (منظومة التوظيف جدارات) على النحو التالي:

– المرتبة السابعة (26 وظيفة – للرجال والنساء)

– المرتبة السادسة (وظيفتين – للرجال والنساء)



الفئات المستهدفة في الإعلان:

– خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (البكالوريوس).

– الأولية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم التربوية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم من خارج المملكة.

– يشترط أن يكون سبق للمتقدم إجراء الاختبار المهني المحدد للجامعيين (رجال ونساء).

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

– ستتم عملية مطابقة البيانات خلال إجراء المقابلات الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة يتم استبعاد المرشح.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

خطوات التقديم عبر جدارات:

– الدخول على نظام المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

– تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

– يتم تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــة) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها ومن ثم حفظ الطلب.

– على كل (متقدم/ــة) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة (رجال / نساء).

ملاحظات:

– سوف يتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

– يرجى التأكد من قراءة كافة التعليمات والأسئلة الأكثر شيوعاً لتجنب الوقع بأي خطأ أثناء التقديم.

– على المتقدم تحمل كامل المسؤولية عن صحة البيانات أو المستندات التي يتم إرفاقها.

– لا يشترط الخبرة لجميع الوظائف.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من يوم الجمعة 1444/5/8هـ عبر منصة جدارات: ( هنا ) ويستمر حتى الجمعة الموافق 1444/5/15هـ.