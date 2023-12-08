27 وكالة أممية تؤكد انعدام المساعدات الإنسانية في غزة

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أكدت 27 وكالة إنسانية من الأمم المتحدة وشركائها، أن الوضع في غزة كارثي ومن أسوأ ما شهدته على الإطلاق، محذرةً من تدهوره إذا استمرت الأعمال العدائية.

ودعت في بيان مشترك، اليوم، إلى الوقف الفوري للقتال وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية في غزة.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) أن ظروف توصيل المساعدات الإنسانية منعدمة، كما أن منشآتها التي تحولت إلى أماكن إيواء مكتظة بالنازحين.

وأكدت (الأونروا) عدم وجود مساعدات كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة، وقالت إن عملياتها في غزة تُخنق.

وجدد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، التأكيد على عدم وجود مكان آمن في غزة، مستنكراً التجاهل الصارخ لسلامة منشآت الأمم المتحدة التي تؤوي النازحين، حيث تعرض 90 منها للقصف.

ويواصل الكيان الإسرائيلي عدوانه الشامل والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفاً آلاف الشهداء والجرحى.