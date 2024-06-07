تحديد سعر طرح أرامكو بـ27.25 ريال للسهم

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حددت شركة “أرامكو”، سعر الطرح النهائي لسهمها للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد عند 27.25 ريال للسهم.

وقالت الشركة في بيان على “تداول” اليوم (الجمعة) إنه سيتم تخصيص كافة الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بحيث يعطى كل مكتتب ما لا يقل عن 10 أسهم، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بمتوسط تخصيص قدره 25.13%.

وأشارت إلى أن الطرح مثل طرحا ثانويا عاما لـ1.545 مليار سهم من أسهم الشركة، والتي تمثل حوالي 0.64% من أشهم الشركة المصدرة.

وأضافت أنه تم الاكتتاب بالأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بالكامل، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد 1.331.915 مكتتب، وبناء عليه، سيتم تخصيص نسبة 10٪ من أسهم الطرح باستثناء الأسهم الصادرة بموجب خيار التخصيص الإضافي للمكتتبين الأفراد و سيتم تخصيص نسبة الـ90٪ المتبقية من أسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة.

ووفق البيان، ستتم عملية التسوية وتسليم أسهم الطرح إلى المؤسسات المكتتبة عن طريق صفقات يتم التفاوض عليها، خارج السوق والتي يتم تنفيذها وفقا لإطار الصفقات المتفاوض عليها في السوق المالية السعودية.

كما ستتم عملية التسوية للمكتتبين الأفراد من خلال مدير الاكتتاب وشركة مراكز إيداع الأوراق المالية “إيداع”، وسيتم إيداع أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد في محافظ المكتتبين/ حسابات الوساطة لدى مؤسسة السوق المرتبطة بالجهة المالية.

ولفت البيان إلى أنه سيتم أيضا إتمام إيداع أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد قبل فتح السوق المالية السعودية يوم الأحد 9 يونيو، وبناء عليه ستتمكن المؤسسات المكتتبة والمكتتبون الأفراد من تداول أسهم الطرح عند فتح السوق المالية السعودية في ذلك اليوم.

وذكرت أنه لغرض تمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، قامت الحكومة بمنح مدير الاستقرار السعري خيار الشراء وخيار التخصيص الإضافي”) أو “greenshoe” بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة ما لا يزيد على 10% من عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.

ووفق البيان، ستتم عملية التسوية وتسليم أسهم الطرح إلى المؤسسات المكتتبة عن طريق صفقات يتم التفاوض عليها، خارج السوق والتي يتم تنفيذها وفقا لإطار الصفقات المتفاوض عليها في السوق المالية السعودية.

كما ستتم عملية التسوية للمكتتبين الأفراد من خلال مدير الاكتتاب وشركة مراكز إيداع الأوراق المالية “إيداع”، وسيتم إيداع أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد في محافظ المكتتبين/ حسابات الوساطة لدى مؤسسة السوق المرتبطة بالجهة المالية.

ولفت البيان إلى أنه سيتم أيضا إتمام إيداع أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد قبل فتح السوق المالية السعودية يوم الأحد 9 يونيو، وبناء عليه ستتمكن المؤسسات المكتتبة والمكتتبون الأفراد من تداول أسهم الطرح عند فتح السوق المالية السعودية في ذلك اليوم.

وسيتم رد فائض أموال الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد، بما يعادل الفرق بين السعر الذي اكتتب به المكتتبون الأفراد 29 ريالا للسهم وسعر الطرح النهائي البالغ 27.25 ريال للسهم، بالإضافة إلى المبالغ الفائضة لأي أسهم لم يتم تخصيصها للمكتتبين الأفراد، إن وجدت، يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024.