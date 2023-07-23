“28 ألف دولار” تذكرة ليلة واحدة بقطار إيطالي

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وفرت الخطوط الحديدية الإيطالية قطاراً جديداً للسائحين ورجال الأعمال، والذي تبلغ تكلفة تذكرة المبيت في أجنحته الفخمة 28 ألف دولار لليلة الواحدة.

ويحتوي قطار “لا دولتشي فيتا” الإيطالي الجديد، على أجنحة تتسع لشخصين تتراوح قيمة التذكرة بها ما بين 6600 يورو (7400 دولار) إلى 25000 يورو (28000 دولار) في الليلة.

وينتقل القطار بين 4 مدن إيطالية كبيرة، وهي روما وصقلية والبندقية وتوسكانا، وهو بمثابة إعادة تصور حديثة لخدمة “أورينت إكسبريس” التي نقلت الركاب عبر أوروبا من عام 1883م حتى عام 1977م.