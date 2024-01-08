285 مليون ريال ارتفاع في قيمة الاستثمارات الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية

المناطق_واس

كشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي، عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية من 73.9 مليارًا بالربع الثالث 2022م إلى حوالي 74.3 مليارًا بالربع الثالث 2023م بارتفاع بلغ قرابة 285 مليون ريال بمعدل نمو بلغ 0.04%.

وأشار التقرير إلى نمو أعداد المصانع بمنطقة الحدود الشمالية بحوالي 583% خلال الربع الثالث 2023م مقارنة بنظيره عام 2022 م حيث بلغت أعداد المصانع 57 مصنعًا بنهاية الربع الثالث 2023م بعد أن كانت 36 مصنعًا بالرابع الثالث 2022م.

وبين أن عدد المصانع في نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بمنطقة الحدود الشمالية بلغ 38 مصنعًا تمثل حوالي 66.7 % من إجمالي أعداد المصانع بالمنطقة بنهاية الربع الثالث من العام 2023م وتمثل حوالي 1.9% من إجمالي المصانع بالنشاط على مستوى المملكة.