289 مستفيداً من حملة “العربة المتنقلة” للكشف المبكر عن هشاشة العظام في المراكز الطرفية

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اختتم تجمع القصيم الصحي بنجاح حملة برنامج” العربة المتنقلة” للكشف المبكر عن مرضى هشاشة العظام في القرى والهجر بالمراكز الطرفية لمختلف محافظات المنطقة .

وبلغ عدد المستفيدين من عيادة العربة المتنقلة في سبع قرى وهجر من الذين تم الكشف عليهم؛ لإجراء فحص هشاشة العظام خلال فترة الحملة، التي استمرت طوال شهر أكتوبر الجاري من العام الحالي 2022م 289 مستفيدًا، كما تم إحالة أكثر من 100 حالة من المراجعين لعيادات المستشفيات المتخصصة لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم.

وأفاد التجمع أن لبرنامج الحملة العديد من الأهداف والخدمات المقدمة في العيادة المتنقلة للكشف المبكر عن الهشاشة، من أهمها تقديم خدمة الكشف المبكر لمرض الهشاشة بالمناطق النائية التي لا يتوفر فيها أجهزة وتقنية متطورة للكشف، والقيام بعملية التوعية والتثقيف الصحي عن مرض هشاشة العظام وطرق مكافحته وأهمية الكشف المبكر عنه، كما تهدف الحملة إلى الكشف المبكر بجهاز الديكسا الحديث عن المرضى الذين يعانون من هشاشة العظام، بعد تحديد الفئة العمرية المستهدفة وفقاً لما ما ورد في الدليل الإرشادي لوزارة الصحة، وهم جميع الرجال والنساء بعمر 60 سنة فما فوق، والفئة العمرية للرجال والنساء ما بين (50-59) عاماً ممن لديهم عوامل خطورة بنسبة عالية تجعلهم أكثر من غيرهم عرضة للإصابة بالمرض.

في سياق متصل أقام تجمع القصيم الصحي عدداً من الفعاليات والأنشطة التثقيفية في القطاعات الصحية ومراكز الرعاية بالمنطقة، وذلك ضمن حملة أكتوبر للتوعية والتعزيز الصحي لرعاية كبار السن واليوم العالمي لهشاشة العظام؛ حيث نفذت الفعاليات التوعوية في 15 مركزاً، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين منها 1559 زائراً.