28,903 طلاب يتعلمون اللغة الصينية في 257 ثانوية بمكّة

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بدأ 28,903 طلاب وطالبات يدرسون في 257 مدرسة ثانوية بمكة المكرمة، في تعلم اللغة الصينية للعام الدراسي الحالي عبر نظام المسارات بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك ضمن حصص الإتقان بواقع حصتين أسبوعياً لكل فصل دراسي.

ويقتصر دور المعلم في الحصة على دعم وتوجيه الطلبة نحو التعلم الذاتي خلال حصة الإتقان، في حال ليس لديه مهارات اللغة، والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية المتاحة في المدرسة وتكليفهم بالإشراف على البرامج الإثرائية والتنويع في الممارسات المتبعة لتطبيق اللغة الصينية في المدارس، وسيكون هناك محتوى وأنشطة جاهزة تقدم للطلبة في حصة الإتقان تعزز تعلم الطلبة واكتسابهم اللغة الصينية كلغة مهمة ومؤثرة على المستوى الاقتصادي والثقافي في العالم.

وحفزت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الطلبة الذين يُنهون البرنامج بنجاح وبشكل كامل بحصولهم على 10 ساعات تطوعية ترصد لهم ضمن الأعمال التطوعية المطلوبة للتخرج؛ والرفع بأفضل طالب وطالبة (16 طالباً، 16 طالبة) لتكريمهم على مستوى الوزارة، وإلحاقهم ببرامج أو رحلات معرفية تربوية مناسبة، كما سيتم تكريم الطلبة المتميزين في إتقان اللغة الصينية من خلال تقديم مشروع تخرج باللغة الصينية يبرهن على مدى إتقانه للمهارات والمعارف المرتبطة بمنهج اللغة الصينية.