2966 فرصة تدريبية للجنسين عبر «تمهير» بجميع مناطق المملكة

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن طرح عدد (2966 فرصة تدريبية) للجنسين عبر (تمهير) بعدة مناطق بالمملكة، من خلال التسجيل في برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل، للانضمام للتدريب في الجهات الحكومية والمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص لمدة تصل إلى (6) أشهر، مع مكافأة شهرية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

مناطق التدريب:

(منطقة الرياض، المنطقة الشرقية، منطقة القصيم، منطقة حائل، منطقة مكة المكرمة، منطقة المدينة المنورة، منطقة نجران، منطقة جازان، منطقة الباحة، المنطقة الشمالية، منطقة تبوك، منطقة الجوف، منطقة عسير).

مجالات التدريب:

صحية.

هندسية.

تقنية.

إدارية.

فنية وأخرى.

من جهات التدريب:

أمانة المنطقة الشرقية.

أمانة منطقة عسير.

أمانة منطقة حائل.

أمانة منطقة القصيم.

أمانة المدينة المنورة.

إمارة منطقة الباحة.

إمارة منطقة حائل.

وزارة النقل.

وزارة العدل.

وزارة الرياضة.

وزارة الصحة.

وزارة التجارة.

وزارة الحج والعمرة.

وزارة الخارجية.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وزارة الطاقة.

وزارة الاستثمار.

التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية.

الهيئة العامة للنقل.

الهيئة العامة للغذاء والدواء.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

الهيئة العامة لعقارات الدولة.

هيئة حقوق الانسان.

هيئة تطوير المدينة.

هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الهيئة العامة للمنافسة.

وأخرى.

الشروط العامة:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.

ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.

ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

نبذة عن برنامج (تمهير):

هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

برنامج (تمهير) مُخصص للخريجين والخريجات الحاصلين على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الذين لم يعملوا بأي وظيفة خلال الأشهر الستة الأخيرة.

المكافآت الشهرية والمزايا:

لحملة الدبلوم مبلغ (2,000 ريال) شهرياً.

لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.

تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

دورات تدريبية إلكترونية.

شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

طريقة التقديم:



أوضح صندوف هدف أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي (ابحث باستخدام اسم المنطقة أو المدينة أو الجهة).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).