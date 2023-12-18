3 آلاف وظيفة جديدة بـ”التقنية المالية”

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كشف محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، عن استحداث 3 آلاف وظيفة مباشرة في قطاع التقنية المالية في 2023، ليتجاوز إجمالي الوظائف في القطاع أكثر من 5 آلاف وظيفة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضح السياري، أن هناك نمواً متسارعاً في أنشطة شركات التقنية المالية لتبلغ 207 شركات بنهاية نوفمبر 2023، مقارنةً بـ147 شركة بنهاية عام 2022 وبنمو يبلغ 40%، مشيراً إلى أن “ساما” تعمل حالياً على إطلاق النسخة الثانية من الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة لخدمات إنشاء المدفوعات.

وأكد على هامش مشاركته في حفل “فنتك السعودية”، أن المملكة تشهد حراكاً متميزاً في العديد من المحالات، والتي يأتي في مقدمتها مجال “التقنية المالية” وهو ما يعكسه النمو المتسارع بفضل الجهود الدؤوبة لتحفيز الرقمنة والابتكار في القطاع المالي.

في السياق نفسه، تحدث عن نمو عدد عمليات الدفع عبر خدمة نقاط البيع المنفذة في المملكة بنحو 23%، حيث بلغت العمليات 8.1 مليار عملية وبقيمة إجمالية وصلت إلى 560 مليارات ريال منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.