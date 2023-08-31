3 أشخاص استغلوا شققاً سكنية لترويج المخدرات

المناطق-الرياض

ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيماً من الجنسية الباكستانية، امتهنوا ترويج المخدرات.

وبينت شرطة المنطقة أن الجناة اتخذوا شققاً سكنية في أحياء الرياض أوكاراً لترويج 33 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و26 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي من خلال 4 مركبات استخدمت في تنقلاتهم لتضليل الجهات الأمنية.

وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

من جهة أخرى أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب 50 كيلوجراماً من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.