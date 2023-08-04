3 أطعمة تزيد تساقط الشعر

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نصح خبراء تغذية بالامتناع عن تناول 3 أنواع من الأطعمة لوقف تساقط الشعر، على رأسها تلك التي تحتوي على مواد حافظة، ونكهات صناعية، وألوان غذائية، وسكريات عالية.

وأوضح الخبراء أن هذا النوع من الأطعمة يعمل على تلف الأوعية الدموية على نطاق واسع؛ مما يقلل من كميات الأوكسجين، والمغذيات الدقيقة التي تصل إلى بصيلات الشعر.

وحث الخبراء أيضاً على عدم تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية؛ كونها تزيد الالتهاب، وترفع نسب هرمون الذكورة الذي يؤدي إلى التساقط.

ودعوا إلى الامتناع عن تناول بعض أنواع السمك مثل: الماكريل، وسمك أبوسيف، والتونة؛ لأن الزئبق العالي الموجود فيها يرتبط بتساقط الشعر، وينصح بدلاً من ذلك باختيار الأسماك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق مثل: سمك القد، والسلمون.