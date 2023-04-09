3 إصابات حرجة.. هجوم مسـلح على مركز تجاري بأمريكا

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أسفر حـادث إطلاق نار شنّه مسـلحون على مركز تجاري بولاية ديلاوير الأمريكية عن إصابة 3 أشخاص على الأقل بجروح بليغة، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحـادث.

واستهدف الهجوم المسـلح، وفقاً لشبكة “cbsnews” الأمريكية مطعماً بمركز “كريستيانا مول” التجاري؛ حيث أمرت السلطات بإغلاقه والطرق المؤدية إليه داعيةً إلى تجنب الاقتراب من محيطه.

وفرضت قوات الأمن سياجاً أمنياً حول المركز التجاري حتى انتهاء التحقيقات، في حين لم تُدل الشُرطة عن أي تفاصيل تخص هوية المهاجمين، إلا أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.