3 برامج لتطوير الكوادر الوطنية “اقتصاديًا”

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دشنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، (الاثنين)، 3 برامج جديدة ضمن مبادرة “تطوير الكوادر الوطنية”، خلال حفلٍ أقامته الوزارة.

وشملت البرامج المُدشّنة من قبل مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط سليمان العبيد، في إطار مبادرة تطوير الكوادر الوطنية، كلًا من “أجيال الاقتصاد”، و”رواد الاقتصاد”، و”البرنامج الوطني لزمالة السياسات العامة”، إلى جانب مواصلة تقديم “برنامج القادة الاقتصاديين”.

ويهدف “برنامج أجيال الاقتصاد” لتشكيل الجيل القادم من القادة السعوديين، وتعريفهم بالمفاهيم الرئيسية للقيادة والسياسة العامة والمفاهيم الاقتصادية الرئيسية، فيما يهدف “برنامج رواد الاقتصاد” إلى تشكيل القوى العاملة المستقبلية من خلال ضمان استعدادهم لمتطلبات سوق العمل في المستقبل.

ويركز “البرنامج الوطني لزمالة السياسات العامة” على تزويد كبار صناع السياسات في المملكة بفرصة تعزيز مهاراتهم القيادية الفكرية، وربطهم بالقادة العالميين في هذا المجال.

كما شهد الحفل تخريج الدفعة الأولى من “برنامج القادة الاقتصاديين” الذي أطلقته العام الماضي، مستهدفة من خلاله تطوير الكفاءات السعودية القيادية، وتزويدها بالمهارات الممكنة للقيام بدورها المهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة لرأس المال البشري والثقافة المؤسسية، محمد الشهري، أن إطلاق مبادرة الوزارة “تطوير الكوادر الوطنية” يبرهن على حرص الوزارة على تطوير الشباب السعودي، والعمل على تنمية مهاراتهم الفنية، بما يسهم في توسيع نطاق الخبرات الاقتصادية في المملكة، وبالتالي دعم مسيرة التطور والتنمية المستدامة في المملكة.

وكانت وزارة الاقتصاد والتخطيط قد أطلقت العام الماضي بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب “مبادرة تطوير الكوادر الوطنية”، وذلك تماشياً مع أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية أحد البرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030، وتعزيزاً لأهداف الوزارة المتعلقة بدعم الشباب، وتنمية قدراتهم، وتفعيل دورهم، وتمكينهم من إعداد جيل قادم من القادة الاقتصاديين في المملكة.

وتضمنت المبادرة 4 برامج، شملت برنامج القادة الاقتصاديين، وبرنامج المحاكاة المهنية، والبرامج التدريبية، وبرنامج مزايا الابتعاث”.

ويعد “برنامج القادة الاقتصاديين” الذي أُطلق بالشراكة مع أكاديمية التميّز، برنامجًا نوعيًا يستهدف المهارات القيادية في القطاع الحكومي في مجال الاقتصاد، والسياسة العامة، والعلوم الاجتماعية، فيما أتاح “برنامج المحاكاة المهنية” -المقدم بالتعاون مع مؤسسة مسك- لطلاب المرحلة الثانوية فرصة الاندماج في سوق العمل المستقبلي لاستكشاف خياراتهم الأكاديمية وتخطيط مستقبلهم المهني.

وتُمكن “البرامج التدريبية” نخبة من الشباب لتطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة العمل عبر تدريب تعاوني صيفي، حصل المشاركون فيه على شهادة إنجاز رسمية من الوزارة.

وتضع الوزارة ضمن أهدافها توعية الشباب بدور التخطيط المستقبلي، للمساعدة في تعزيز قدرات الابتكار، وريادة الأعمال، المطلوبة لتحقيق رؤية السعودية 2030.

كما يسلط برنامج التحول الوطني في المملكة الضوء على أهمية دور الشباب في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتهيئتهم لتولي المناصب القيادية في المستقبل.