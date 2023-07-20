“3 جوائز” بأولمبياد المعلوماتية الأوروبي لـ”البنات”

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حققت المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، 3 ميداليات عالمية في منافسات “أولمبياد المعلوماتية الأوروبي للبنات”، في نسخته الثالثة، والذي تستضيفه السويد خلال الفترة من 15 – 21 يوليو، بمشاركة 189 طالبةً يمثلون 52 دولة.

وفازت الطالبة لين قنش بالصف الثالث الثانوي، من إدارة تعليم جدة، بميدالية فضية، وحصدت الطالبة ريفال الحازمي بالصف الأول الثانوي، من إدارة تعليم تبوك بميدالية برونزية، وحققت الطالبة جوري الجهني بالصف الثالث الثانوي، من إدارة تعليم المدينة الميدالية البرونزية.

وأشادت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال الهزاع؛ بدعم القيادة، مشيرةً إلى أن هذا الفوز يعكس الشراكة الاستراتيجية وتضافر الجهود بين موهبة وشركائها لتحقيق الإنجازات وحصد الجوائز العالمية.

وتأتي مشاركات المملكة ممثلة في مؤسسة “موهبة” ووزارة التعليم، في المسابقات والمحافل الدولية، ضمن منظومة متكاملة في “موهبة”، تسمى “رحلة الطالب الموهوب”، تضم عدة مبادرات، منها: “فصول موهبة”، وبرامج صيفية إثرائية، وأكاديمية وبحثية.

يذكر أن هذه هي المشاركة الثانية للمملكة، حيث حققت خلال مشاركتها الأولى 3 ميداليات ليصبح عدد الميداليات التي حصدتها 6 ميداليات.