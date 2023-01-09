3 خضروات تعد علاجا للسعال وأعراض الربو

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أورد موقع متخصص في الصحة، وسائل طبيعية لعلاج الربو والسعال، مشيرا إلى أنها تعد مكملا رئيسا في علاج هذه الأمراض، بجانب الأودية

وحسب موقع “step to health”، فإن البصل والزنجبيل والفجل، تعد مواد مهمة في علاج حالات الربو والسعال، ويمكن لهذه المواد أن تساعد في تخفيف الأعراض.

1- البصل

وجدت ورقة بحثية نُشرت في الطب التكميلي والطب البديل المبني على الأدلة في عام 2021 أن البصل يوفر تأثيرات مرخية للعضلات الملساء في القصبة الهوائية، والتي بدورها تُترجم إلى أنشطة موسعة للقصبات وتخفيف أمراض الجهاز التنفسي الانسدادي.

2- الزنجبيل

هو أيضًا خيار لتخفيف السعال بشكل طبيعي. من المعروف أن بعض مركباته، مثل السكريات، يمكن أن توفر الراحة في الوقت المناسب من نوبات السعال. بالإضافة إلى ذلك، هناك دليل على أن خصائصه المضادة للالتهابات والمُعدلة للمناعة يمكن استخدامها في حالات الجهاز التنفسي.

وقد يمنع استخدام الزنجبيل في بعض الحالات، خاصة إذا كنت تتناول أي علاج دوائي، لذلك يُنصح باستشارة طبيبك أولاً قبل البدء في تناوله، حسب “القبس”.

3- الفجل

قد يثبط نبات الفجل الاستجابات الالتهابية، لذا فقد ظهر كعلاج تكميلي لمضاعفات الجهاز التنفسي، وأيضا من المعروف أن العسل مع عوامل أخرى يوفر تخفيفًا لأعراض الربو.